В Украине за минувшие сутки зафиксировано 9176 новых случаев COVID-19

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в Украине зарегистрировано 9176 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Укринформ со ссылкой на публикацию министра здравоохранения Максима Степанова в своем Facebook-аккаунте.

В Украине по состоянию на 13 декабря зафиксировано 9176 новых случаев заражения коронавирусом. В частности, заболели 494 ребенка и 313 медработников. По словам главы Минздрава, за сутки госпитализированы 2969 человек, выздоровели 7563, в то же время летальных случаев зарегистрировали 156.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628), Запорожской областях (535).

Всего за время пандемии в Украине COVID-19 заболели 894 215 человек, из них 501 564 выздоровели, 15 154 умерли.-0-