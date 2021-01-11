11 января, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине за неделю COVID-19 заболели более 41 тыс. человек, госпитализированы более 15 тыс. человек. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшую неделю выявлено 41 063 случая заболевания коронавирусной болезни. Это меньше, чем на позапрошлой неделе, когда было 47 877 ", - сказал Степанов.

За неделю проведено 160 тыс. 927 тестов методом ПЦР, были госпитализированы 15 110 человек с COVID-19 или подозрением на него, одновременно 15 882 человека выписали из больницы.

Министр сообщил, что с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на коронавирус в больницах находятся 22 тыс. 188 человек.

По состоянию на 11 января, в Украине лабораторно подтверждено 1 119 314 случаев заражения коронавирусом, за сутки зарегистрировано 4 288 новых случаев.-0-