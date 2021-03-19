В Украине за сутки 15 850 новых случаев COVID-19 - антирекорд этого года

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в Украине зафиксировали 15 850 случаев заражения коронавирусом, что стало новым антирекордом с начала года в стране, сообщает РБК-Украина.

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Киеве, Львовской и Киевской областях. За прошедшие сутки в Украине выздоровели 4 592 человека, скончались 262 пациента.

Ранее правительство страны приняло решение усилить карантин в столице Украины в связи с ухудшением эпидситуации. С 20 марта в Киеве будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ. Будут запрещены массовые мероприятия, кафе и рестораны будут работать исключительно навынос.

Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко заявил, что ситуация в Киеве очень сложная. По его словам, в больницах находятся свыше 3,5 тыс. человек, из которых 71% в тяжелом состоянии. Из-за ситуации с COVID-19 весенние каникулы в городе начались раньше - с 18 марта.

Власти Украины 4 марта объявили о начале в стране третьей волны пандемии коронавируса. "К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в Украине началась третья волна эпидемии. Статистику, которую мы видим на сегодня, невозможно интерпретировать по-другому", - сказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено 1 519 926 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 248 782 человека, скончались 29 515 пациентов.-0-