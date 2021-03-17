В Украине за сутки от коронавируса умерли 289 человек

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 289 летальных случаев от коронавируса. Это максимум с начала пандемии, сообщает РБК-Украина.

Ранее максимальное число летальных случаев от COVID-19 в Украине было зафиксировано 11 декабря 2020 года, в тот день умерли 285 пациентов.

Всего за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 11 833 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели за прошедший день 5467 пациентов.

Исходя из статистических данных, рост смертности от COVID-19 в стране наблюдается с 10 марта. Количество летальных случаев весенней волны коронавируса уже превысило показатели осенней волны.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за последнюю неделю в Украине резко увеличилось количество тяжелых случаев COVID-19. На сегодняшний день в стране задействовано максимально количество аппаратов ИВЛ за все время пандемии.-0-