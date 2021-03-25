В Украине за сутки выявили 16 669 случаев заражения COVID-19

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в Украине зафиксировано 16 669 случаев заражения коронавирусом, что стало новым антирекордом с начала пандемии. Об этом сообщает РБК-Украина.

Предыдущий антирекорд по количеству новых случаев COVID-19 за сутки был выявлен в стране 28 ноября прошлого года. Тогда обнаружили 16 294 случая заболевания коронавирусом.

По информации Минздрава Украины, за прошедшие сутки в стране выздоровели 6748 человек, скончались 362 пациента.

Ранее правительство страны приняло решение усилить карантин в столице Украины в связи с ухудшением эпидситуации. С 20 марта в Киеве закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ. Также в столице запрещены массовые мероприятия, кафе и рестораны будут работать исключительно навынос.

24 марта секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины заявил о том, что в стране может быть снова введен общенациональный жесткий карантин. Это может произойти в случае дальнейшего ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено 1 596 575 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 283 020 человек, скончались 31 135 пациентов.-0-