В Украине за сутки выявили 18 132 случая заражения коронавирусом

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в Украине зафиксировано 18 132 случая заражения коронавирусом, что стало максимумом с начала пандемии, сообщает РБК-Украина.

Антирекорд по новым случаям коронавируса в Украине фиксируют уже второй день подряд. 25 марта в стране было обнаружено 16 669 случаев заболевания.

По информации Минздрава Украины, за прошедшие сутки в стране выздоровели 7138 человек, скончались 326 пациентов.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины заявил о том, что в стране может быть снова введен общенациональный жесткий карантин. Это может произойти в случае дальнейшего ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено 1 614 707 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 290 158 человек, скончался 31 461 пациент.-0-