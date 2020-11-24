В Украине за сутки выявили более 12 тыс. новых случаев COVID-19

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине на 24 ноября зафиксировано уже 647 976 случаев COVID-19, прирост за сутки - 12 287. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения страны Максима Степанова в Facebook.

Глава украинского Минздрава отметил, что среди новых зараженных - 533 ребенка и 570 медработников. За минувшие сутки госпитализированы 1 403 человека, 188 больных скончались, 8 298 выздоровели. За время пандемии в Украине выздоровели 299 358 человек, скончались 11 263 зараженных. Проведено более 4,2 млн ПЦР-тестов.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 422), Киевской (1 089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях", - добавил Максим Степанов.

Согласно данным ресурса Worldometers, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина находится на 17-м месте по распространению и на 24-м по количеству смертей от COVID-19.

Ранее Максим Степанов, комментируя темп распространения коронавируса, отмечал, что ситуация в Украине быстро превращается из сложной в катастрофическую и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве страны разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. При стремительном росте их числа возможен полный локдаун. На текущем этапе правительство ограничилось карантином выходного дня: с полуночи субботы до полуночи понедельника в стране не работает ничего, кроме общественного транспорта, продуктовых магазинов, заправок, аптек и некоторых других учреждений.

Карантин для противодействия распространению коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин до 31 декабря включительно.-0-