В Украине за сутки выявили более 17,5 тыс. случаев заражения COVID-19

1 апреля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. За минувшие сутки в Украине зафиксировано 17 569 случаев заражения коронавирусом, что на 6 тыс. больше, чем днем ранее.

"17 569 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 апреля 2021 года. В частности, заболели 813 детей и 486 медработников", - сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения страны Максим Степанов.

По информации Минздрава Украины, за прошедшие сутки в стране выздоровели 9602 человека, скончался 421 пациент. Как отметил Максим Степанов, всего с начала кампании по вакцинации в Украине привито 248 736 человек.

Ранее сообщалось, что власти Киева с 5 апреля закроют детские сады и школы из-за ухудшения эпидситуации в городе. Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров, то есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Руководители учреждений и предприятий обязуются отправить сотрудников на удаленную работу. Заведения общественного питания смогут работать только навынос или с доставкой. Продуктовые ярмарки прекращаются с 1 апреля. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено 1 691 737 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 323 083 человека, умерли 33 246.-0-