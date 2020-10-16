В Украине за сутки выявили почти 6 тыс. зараженных COVID-19 - новый максимум

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине на 16 октября зафиксировано уже 287 тыс. случаев COVID-19, прирост новых случаев за сутки - 5992 инфицированных, это максимум за все время эпидемии. Об этом сообщает УНН.

Болеет COVID-19 в Украине по состоянию на 16 октября 159 904 человека. В стране умерли 5408 зараженных COVID-19, из них за последние сутки 106. Выздоровели от болезни уже 121 919 человек, за сутки - 2269.

В последние несколько недель в Украине стремительно растет заболеваемость COVID-19, ежедневно в стране выявляют 4-5 тыс. новых зараженных. Минздрав страны в связи с ухудшением эпидситуации призывает население Украины соблюдать карантинные ограничения.-0-