В Украине за сутки выявлены более 2 тыс. заболевших COVID-19

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки коронавирус в Украине подтвердили у 2134 человек, всего в стране уже зафиксировано 98 537 случаев коронавирусной болезни. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНН.

"Украина установила очередной антирекорд. За сутки заболели 2134 человека, из них 100 детей, а также 160 медицинских работников. Всего было госпитализировано 407 человек за прошедшие сутки. Было зафиксировано 40 летальных случаев", - сказал Максим Степанов.

По его словам, по количеству смертей за сутки - это также очередной антирекорд, который зафиксировали в Украине.

"Всего за время пандемии в Украине заболели 98 537 человек, из них 7602 ребенка, а также 10 083 медицинских работника. При этом в целом выздоровел 50 441 пациент, а летальных случаев - 2184", - добавил Максим Степанов.-0-