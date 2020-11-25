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В Украине за сутки зафиксировано почти 14 тыс. новых случаев COVID-19

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25 ноября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13 882 новых случая COVID-19, в целом за все время пандемии заболели 661 858 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников", - добавил он. По словам министра, за прошедшие сутки госпитализованы 1818 человек, 229 человек скончались.

За все время пандемии в Украине заболели 661 858 человек, выздоровели - 307 778 человек, летальных исходов - 11 492.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086) областях, в Киеве (980), а также в Одесской (976) и Киевской (961) областях.-0-

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