В Украине за сутки зарегистрировали 508 смертей из-за коронавируса - максимум с начала пандемии

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Украине за сутки возросло на 508 против 481 днем ранее - это максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 61 348 человек, сообщает Минздрав Украины.

В Украине за сутки было зафиксировано 15 579 новых заражений COVID-19, из них детей - 1309, медработников - 282.

Больше всего новых случаев заражений за сутки зафиксировано в Одесской, Харьковской, Запорожской областях и Киеве.

За все время пандемии в Украине было зарегистрировано 2 660 273 новых случая заражения COVID-19, умерли 61 348 человек.-0-