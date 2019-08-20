В Украине задержан 19-летний подозреваемый в подготовке теракта в День Флага

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала 19-летнего жителя Сумской области, который подозревается в подготовке теракта во время празднования Дня Флага и проведения концерта Kvartal-Fest, сообщает УКРИНФОРМ.
"Сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры задержали 19-летнего сумчанина, который входит в радикальную молодежную группировку, вместе с сообщниками планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей", - говорится в сообщении СБУ.
Отмечается, что стражи порядка изъяли по месту жительства злоумышленника гранату, боеприпасы и взрывчатые вещества.-0-
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