В Украине зафиксировали антирекорд по числу смертей из-за COVID-19

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине за минувшие сутки выявили 113 смертельных случаев от коронавируса, сообщает РБК-Украина.

Этот показатель стал рекордным с начала пандемии. Больше всего смертей за последние сутки выявлено в Киеве - 17 случаев. Во Львовской области 13 летальных случаев, в Днепропетровской области - 11, в Полтавской области - 10.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 в стране могут стать 20 тыс. украинцев. Кроме того, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения нации Михаил Радуцкий заявил, что в декабре в Украине может быть 400 тыс. активных больных коронавирусом, если текущая динамика заболеваемости сохранится.

На сегодняшний день процент заполняемости мест для пациентов с COVID-19 в больницах Украины составляет 62,3%. Наиболее тяжелая ситуация с больничными местами наблюдается в Донецкой и Луганской областях.

Число заразившихся коронавирусом в Украине с начала пандемии превышает 309 тыс. человек, из них выздоровели более 129,5 тыс., скончались 5786 человек.-0-