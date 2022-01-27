В Украине зафиксировали антирекорд по новым случаям COVID-19 за сутки

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине за минувшие сутки выявлено 32 393 заражения COVID-19, что стало новым антирекордом с начала пандемии в стране, сообщает украинское издание "Страна".

По данным Минздрава, за минувшие сутки госпитализированы 3016 человек, 154 пациента скончались.

За все время пандемии в Украине выявили уже 3 946 202 случая заражения коронавирусом, из них 99 738 оказались летальными.

Предыдущий антирекорд по новым случаям коронавируса был зафиксирован 4 ноября 2021 года, когда за сутки заразились более 27 тыс. человек.-0-