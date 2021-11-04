В Украине зафиксировали антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине за минувшие сутки зафиксировали 27 377 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало максимумом с начала пандемии, сообщает УНН.

Больше всего новых заражений выявлено в Днепропетровской и Одесской областях.

За прошедшие сутки в Украине из-за коронавируса госпитализированы 5472 человека, умерли 699 человек. После болезни выздоровели 12464 человека.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 3 006 463 случая коронавирусной инфекции и 70146 летальных исходов. Выздоровели 2 479 138 человек.

Карантин для противодействия распространению коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и позже перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения.

20 сентября вступили в силу новые карантинные правила. Их основная особенность заключается в том, что на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения, в частности, красной зоны.

Также 20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в желтую зону карантина с 23 сентября. Позже в красную зону перешли 15 областей и Киев.-0-