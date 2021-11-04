В Украине зафиксировали антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 4 ноября 2021
Минск +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:05 Контент еще одного канала и чата в Telegram признан экстремистским Происшествия
12:03 Две жительницы Молодечно установили приложение удаленного доступа и лишились более Br4 тыс. Происшествия
12:02 Обновленный мемориал на месте массового захоронения жертв фашизма открыли в Столинском районе Регионы
11:58 Мингорисполком и облисполкомы проведут 6 ноября прямые телефонные линии Общество
11:54 Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 5 ноября Общество
11:54 В Беларуси будет создана земельно-информационная система Экономика
11:49 Китай усилил пограничный контроль для предотвращения завоза COVID-19 В мире
11:47 В Латвии для оказания помощи больницам привлекли армию В мире
11:44 Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси в выходные Общество
11:42 Токаев поручил начать ревакцинацию казахстанцев от COVID-19 В мире
11:28 Минздрав разрабатывает единую платформу с цифровыми историями болезней и онлайн-консультациями Общество
11:24 Дорожную разметку сегодня в Минске нанесут на шести участках Регионы
11:23 Жительница Гродно после общения с мошенниками лишилась более Br13 тыс. Происшествия
11:22 Редкие иллюстрированные издания поэмы Данте "Божественная комедия" представили в НББ Культура
11:22 Рост тарифов на 170%: жители Польши собирают подписи против повышения цен на газ В мире
11:16 ФОТОФАКТ: Топливные пеллеты производят в Мозырском опытном лесхозе Регионы
11:15 Белорусские теннисистки сыграют с австралийками в Кубке Билли Джин Кинг Спорт
11:14 Витебский облисполком скорректировал предложение потенциальным инвесторам о покупке акций ОАО Регионы
11:11 В России за сутки зафиксировали 1195 смертей из-за COVID-19, это новый максимум В мире
11:10 Лжеследователи выманили у семерых жителей Гомельской области почти Br110 тыс. Происшествия
11:08 В Могилеве автомобиль на переходе сбил пешехода Происшествия
11:02 Праздник Казанской иконы Божией Матери: о чем важно помнить в этот день Общество
10:54 В убийстве пенсионерки в Минске подозревается безработный горожанин Происшествия
10:48 Витебчанка после звонка кибермошенников едва не лишилась Br7,5 тыс. Происшествия
10:43 Предприятия цементного холдинга за январь-сентябрь увеличили рентабельность и экспорт Экономика
10:40 Лукашенко представили новый доработанный проект Конституции Беларуси Президент
10:35 В Германии за сутки выявили рекордные 33 949 случаев заражения COVID-19 В мире
10:34 Пожар сухой растительности на территории заказника "Простырь" ликвидирован Происшествия
10:33 Профсоюзы Минской области передадут продуктовые наборы медикам красной зоны Регионы
10:31 В Конгрессе США высказались об "эрозии демократии" в Польше и Венгрии и возможных санкциях В мире
Все новости
Все новости
В мире
04 ноября 2021, 10:14

В Украине зафиксировали антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Китай усилил пограничный контроль для предотвращения завоза COVID-19
В Латвии для оказания помощи больницам привлекли армию

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине за минувшие сутки зафиксировали 27 377 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало максимумом с начала пандемии, сообщает УНН.

Больше всего новых заражений выявлено в Днепропетровской и Одесской областях.

За прошедшие сутки в Украине из-за коронавируса госпитализированы 5472 человека, умерли 699 человек. После болезни выздоровели 12464 человека.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 3 006 463 случая коронавирусной инфекции и 70146 летальных исходов. Выздоровели 2 479 138 человек.

Карантин для противодействия распространению коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и позже перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения.

20 сентября вступили в силу новые карантинные правила. Их основная особенность заключается в том, что на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения, в частности, красной зоны.

Также 20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в желтую зону карантина с 23 сентября. Позже в красную зону перешли 15 областей и Киев.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус статистика Украина
Новости рубрики В мире
Фото СИНЬХУА Китай усилил пограничный контроль для предотвращения завоза COVID-19
Фото nra.lv В Латвии для оказания помощи больницам привлекли армию
Касым-Жомарт Токаев. Фото 24.kz Токаев поручил начать ревакцинацию казахстанцев от COVID-19
Фото из архива Рост тарифов на 170%: жители Польши собирают подписи против повышения цен на газ
Фото ТАСС В России за сутки зафиксировали 1195 смертей из-за COVID-19, это новый максимум
Фото n-tv.de В Германии за сутки выявили рекордные 33 949 случаев заражения COVID-19
Главное
Во время встречи Лукашенко представили новый доработанный проект Конституции Беларуси
Проект декрета, утверждающего союзные программы, уже направлен Лукашенко
Кочанова: мы должны быть едины в своем стремлении сохранить нашу страну, традиции и менталитет
Минздрав разрабатывает единую платформу с цифровыми историями болезней и онлайн-консультациями
Топ-новости
Грузовой электромобиль с возможностью беспилотного использования разрабатывает "Белкоммунмаш"
В Беларуси с 1 ноября предоставляются скидки на регистрацию лексредств
Минздрав о Br140 млн из резервного фонда Президента: серьезная помощь в непростое время
Мингорисполком и облисполкомы проведут 6 ноября прямые телефонные линии
Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 5 ноября
Предприятия цементного холдинга за январь-сентябрь увеличили рентабельность и экспорт
Белорусские военные примут участие в учении ОДКБ "Нерушимое братство-2021"
Почти 250 коек в стационарах Гомельской области вернут к плановой медпомощи до конца недели
В Беларуси будет создана земельно-информационная система
Праздник Казанской иконы Божией Матери: о чем важно помнить в этот день
В Беларуси в октябре выпало около трети климатической нормы осадков
Правительство продлило запрет на вывоз гречки на три месяца
Белорусская экспозиция представлена на выставке FoodExpo Qazaqstan
РЕПОРТАЖ о том, как в Могилеве готовят будущих звезд женского футбола
Завораживающий мир Беларуси в ЮНЕСКО. МИД распространил видеоролик к 75-летию организации
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.