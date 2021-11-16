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16 ноября 2021, 10:28

В Украине зафиксировали новый антирекорд суточной смертности от COVID-19

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16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине за минувшие сутки от коронавируса умерли 838 человек - максимум за все время пандемии, сообщает РБК-Украина.

За минувшие сутки в Украине выявили 16 308 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего заражений в Днепропетровской, Одесской областях и в Киеве.

За минувшие сутки в стране выздоровели 21 914 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 3 244 749 человек, выздоровели 2 664 373 человека. Также было зафиксировано 77 985 летальных исходов.

Карантин для противодействия распространению коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и позже перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19 в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень предполагает более жесткие ограничения.

20 сентября вступили в силу новые карантинные правила. Их основная особенность - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения, в частности красной зоны.

Также 20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в желтую зону карантина с 23 сентября. Позже в красную зону перешли 16 областей и Киев.-0-

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