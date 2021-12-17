В Украине зафиксировали рекорд по оттоку населения за последние 11 лет

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выехавших из Украины и пока не вернувшихся граждан в этом году побило рекорд за последние 11 лет. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на сервис мониторинга Opendatabot.

"За 10 месяцев 2021 года страну покинули и все еще не вернулись свыше 600 тыс. украинцев. Это самый большой показатель последних 11 лет", - говорится в сообщении.

По данным ресурса, в первой половине 2010-х годов Украина ежегодно теряла около полумиллиона человек, но после 2014-го ежегодное количество невернувшихся заметно снизилось. Однако все равно счет уехавших шел на сотни тысяч.

"В целом с 2011 по 2020 год в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу Opendatabot, если в декабре 2021-го не случится массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3,3 млн человек.-0-