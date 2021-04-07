В Украине зафиксировали рекордное число летальных случаев от коронавируса

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине за прошедшие сутки подтвердили 481 летальный случай от COVID-19. Это новый антирекорд с начала пандемии в стране, сообщает РБК-Украина.

До этого максимальное число летальных исходов от коронавируса за сутки было зафиксировано в Украине 2 апреля, тогда скончались 433 пациента.

Всего за прошедшие сутки в стране выявили 15 415 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели - 11 472 человека.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что заполненность больничных коек с кислородом пациентами с COVID-19 в стране составляет около 58%. На сегодняшний день в Украине более 67 тыс. таких кроватей, их количество увеличить больше нельзя.

Власти Киева с 5 апреля закрыли детские сады и школы из-за ухудшения эпидситуации в городе. Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - работает по специальным пропускам пассажиров, то есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Руководителей учреждений и предприятий обязали отправить сотрудников на удаленную работу. Заведения общественного питания работают только навынос или с доставкой. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено 1 784 579 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 1 373 851 человек, скончались 35 498 пациентов.-0-