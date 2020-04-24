В Украине зафиксирован самый низкий за 100 лет уровень воды в реках

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В реках и водохранилищах Украины из-за отсутствия осадков зимой и весной зафиксирован самый низкий уровень воды за последние 100 лет. Об этом сообщает Укринформ.

В марте и апреле в Украине практически не было дождей. Из-за сильных ветров периодически наблюдалось такое достаточно редкое для страны явление, как пылевая буря, что также свидетельствует о значительной пересушенности почв.

Сложная гидрологическая ситуация наблюдается в бассейне Днепра. Все притоки реки имеют аномально низкую водность, а приток воды к водохранилищам днепровского каскада является одним из наименьших за весь период наблюдений. Не менее сложная ситуация и в бассейнах притоков Среднего Днепра, показатели близки к критериеям маловодья, отметили в Гидрометцентре Украины. Максимум суточного притока воды к Киевскому водохранилищу на конец марта был одним из самых низких за последние 100 лет. Меньшим был только суточный приток к водохранилищу в экстремально маловодном 1925 году.

"Отсутствие весеннего половодья, во время которого реки промываются талой водой, может привести к общему уменьшению поверхностных вод, ухудшению экологической ситуации и снижению качества воды в реках. Это будет иметь негативные последствия для различных секторов экономики. Для сельского хозяйства могут ограничиваться объемы воды, могут вводиться лимиты или ограничения на водоснабжение. Надо понимать, что тенденции, которые сейчас наблюдаются, являются долговременными", - отметила Виктория Бойко, начальник отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.-0-