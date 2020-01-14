В Украине зафиксирована смерть от столбняка

14 января, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Полтавской области от столбняка умерла 52-летняя женщина, информирует Центр общественного здоровья Украины.

Сообщается, что женщина обратилась за медицинской помощью на восьмой день после получения травмы. У нее среди симптомов были спазмы лицевых мышц, ригидность мышц шеи, затруднение дыхания. В тот же день ее госпитализировали. Данных о прививках у женщины не было.

Центр общественного здоровья напоминает, что единственный способ защититься от столбняка - вакцинация.

Симптомы, такие как судорожное сжатие челюстей, мышечные спазмы (часто - в желудке), мучительное напряжение во всем теле, проблемы с глотанием, головная боль, лихорадка и чрезмерное потоотделение, изменение артериального давления и учащенное сердцебиение, неконтролируемое/непроизвольное сокращение мускулатуры голосовых связок, ломота в костях и затрудненное дыхание, могут появиться в течение 3-21 дня после заражения.

Среди осложнений, которые может вызвать столбняк, - закупорка главной или одной из мелких ветвей легочной артерии сгустком крови, попавшим из других частей тела через кровообращение (эмболия легочной артерии), пневмония, легочная инфекция.-0-