В Украине зафиксировано почти 10 тыс. случаев COVID-19 - максимум за все время

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине по состоянию на 5 ноября зафиксировано уже 430 тыс. случаев COVID-19. Прирост инфицированных за сутки - 9 850, максимум обновляется третий день подряд, сообщает УНН.
Глава Минздрава Украины Максим Степанов уточнил, что в числе инфицированных за последние сутки - 369 детей и 514 медработников. За последние сутки в Украине госпитализированы 1 269 больных, скончались 193 зараженных, выздоровели 8 378.
Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях, добавил глава Минздрава Украины.
За все время пандемии в Украине заболели 430 467 человек, выздоровели 184 782, зафиксировано 7 924 летальных исхода, проведено 3 470 669 ПЦР-тестов.
Предыдущий антирекорд по приросту случаев за сутки в Украине зафиксирован 4 ноября - более 9,5 тыс. На фоне неутешительной статистики в Минздраве страны указывают на необходимость соблюдать карантинные ограничения.-0-