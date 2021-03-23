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23 марта 2021, 10:01

В Украине зафиксировано рекордное число летальных случаев от COVID-19

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23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине за прошедшие сутки подтвердили 333 летальных случая от коронавируса. Это новый антирекорд с начала пандемии в стране, сообщает РБК-Украина.

Суточное число смертей от коронавируса в Украине впервые превысило отметку в 300 случаев, до это антирекорд в стране был побит 17 марта, когда за сутки скончались 289 пациентов.

Всего за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 11 476 новых случаев заражения COVID-19. Выздоровели за прошедший день 8044 человека.

Исходя из статистических данных, рост смертности от COVID-19 в стране наблюдается с 10 марта. Количество летальных случаев весенней волны коронавируса уже превысило показатели осенней волны.

Ранее правительство Украины приняло решение усилить карантин в столице Украины в связи с ухудшением эпидситуации. С 20 марта в Киеве закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ. Кроме того, в столице запрещены массовые мероприятия, кафе и рестораны работают исключительно навынос.

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено 1 565 732 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1 268 886 человек, скончался 30 431 пациент.-0-

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