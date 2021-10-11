В Украине зафиксировано рекордное за всю историю количество обращений на номер 103

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине 10 октября количество обращений по номеру 103 достигло рекордных показателей. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения страны.

"10 октября количество обращений по номеру 103 достигло рекордных показателей - более 44 тыс. вызовов в сутки. На этот же период пришлось наибольшее за всю историю количество выездов бригад экстренной медицинской помощи и с последующей госпитализацией пациентов. В первую очередь это связано с новой волной коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Как отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, основаниями для вызова скорой является сатурация менее 92%, которую можно измерить в домашних условиях с помощью пульсоксиметра, нарушение сознания и другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии.

Согласно стандартам оказания медицинской помощи при коронавирусной инфекции в больницы госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных.

По данным здравоохранения Украины, 97,1% людей, которые были госпитализированы с COVID-19 в сентябре, были непривиты.-0-