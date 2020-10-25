В Украине зафиксированы нарушения, связанные с организацией избирательного процесса

25 октября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Комитет избирателей Украины (КИУ) сообщает о первых нарушениях, связанных с организацией избирательного процесса. Заявление об этом размещено на странице Комитета в Facebook.

Так, наблюдатели КИУ сообщают, что на ряде участков не соблюдены противоэпидемические меры. Есть очереди. Не везде придерживаются разметки социальной дистанции. Во Львове, в частности, некоторые члены комиссии не надевают маски, перчатки или носят их неправильно, измерения температуры проходят хаотично.

Среди проблем - ненадлежащее обеспечение комиссий избирательным инвентарем.

В частности, в Житомире на некоторых участках сегодня утром кабинки для голосования или вообще отсутствовали, или их привезли только в 5 утра в разобранном виде. В иные места кабинки привезли лишь частично. На участке №181351 кабинки размещены таким образом, что нарушается тайна голосования избирателей.

На Луганщине один из кандидатов на должность Чмыровского сельского головы установил вечером 24 октября видеонаблюдение в помещениях для голосования четырех избирательных участков. Действия произведены без согласования с участковыми комиссиями. Наблюдатели КИУ обратились по этому поводу в полицию.

Также сообщается, что в Ужгороде потеряли 500 бюллетеней для голосования за кандидатов в мэры, а в Винницкой области не хватает урн для голосования.-0-

Местные выборы пройдут сегодня в Украине Ориентировочное количество избирателей в Украине составляет 27,2 млн человек, количество избирательных участков - более 29 тыс.