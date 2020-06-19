В Украине заявили о приближении к новой волне COVID-19

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина приближается к новой волне COVID-19, сообщает Укринформ со ссылкой на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

"Очередная волна увеличения заболеваний должна стать сигналом, что это не фейк, это не выдуманные вещи", - сказал Денис Шмыгаль.

Правительство Украины намерено усилить контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий и санитарных правил. Министр здравоохранения Максим Степанов высказался за усиленный контроль в этой сфере. "Мы считаем, что надо переходить к более жесткому комплексу мероприятий. В том числе и к наложению штрафов, более жестко относиться к этому", - отметил Максим Степанов.

В Украине, по данным на 19 июня, зарегистрированы 34984 случая заболевания коронавирусом, прирост за сутки составил 921. Карантин в стране ввели из-за COVID-19 12 марта. Ослаблять ограничения начали 11 мая.-0-