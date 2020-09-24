В Украине заявили о второй волне COVID-19

24 сентября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нынешняя статистика в 3 тыс. больных за сутки означает наступление второй волны COVID-19 в стране. Об этом он заявил на брифинге во время визита в Словакию.

"Тогда (в первую волну весной. - Прим. УКРИНФОРМ) на 40 млн украинских граждан у нас было от 100 до 300 заболевших. Сегодня мы имеем 3 тыс. заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине", - подытожил глава государства.

Также он выразил уверенность, что решение о запрете на въезд в Украину иностранцев является правильным. "Мы не можем рисковать как украинцами, так и гражданами из других стран, прибывающими в Украину. Поэтому, когда стабилизируется эта ситуация, границы в стране будут открыты обязательно", - заверил Владимир Зеленский.

При этом 24 сентября главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко не исключил, что Украина может пойти на национальный локдаун. Это может произойти как до 25 октября (дата проведения в Украине местных выборов. - Прим. БЕЛТА), так и после.

По состоянию на 24 сентября в Украине подтверждено 188 106 случаев заражения COVID-19, из них за последние сутки - 3372. Скончались с момента вспышки более 3,7 тыс. зараженных.-0-