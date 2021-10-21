В Украине запретили пассажирские перевозки без ПЦР-теста и COVID-сертификата

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине с 21 октября начали действовать новые правила перевозок пассажиров внутри страны. Они касаются всех видов транспорта, включая самолеты, автобусы и поезда, сообщает РБК Украина.

Все водители и пассажиры межобластных поездов, самолетов, автобусов с 21 октября должны иметь COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию, или же отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки, или тест на антиген. Речь идет о всех гражданах старше 18 лет. Правительство приняло такие меры в связи с большим ростом заболеваемости в стране.

В Украине за минувшие сутки выявили 22 415 новых случаев коронавируса - максимум за все время пандемии. Госпитализированы 4892 человека, умерли 546, выздоровели 8036 человек.-0-