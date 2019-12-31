В Украине запретят использовать животных в госцирках

31 декабря, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Все государственные цирки Украины в течение 2020 года прекратят использовать животных в представлениях. Об этом в Facebook сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

Он заявил, что явление использования животных в цирках Украины останется в прошлом. По словам Владимира Бородянского, сейчас Кабинет министров Украины разрабатывает стратегию по реабилитации животных, которые ранее принимали участие в цирковых представлениях. "Все они без исключения будут переданы реабилитационным центрам", - сообщил министр.

Осенью нынешнего года окружной административный суд Одессы впервые в Украине запретил использовать животных в городском цирке, а в Черновцах городской совет принял решение запретить на территории города размещение и выступления передвижных цирков с животными.-0-