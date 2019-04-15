В украинских Черкассах 75 школьников отравились неизвестным веществом

15 апреля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В украинском городе Черкассы 75 детей отравились неизвестным веществом, 38 из них госпитализированы, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

"75 учеников школы №1 в Черкассах отравились неизвестным веществом. 37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно, а 38 учеников госпитализированы в Черкасскую областную детскую больницу", - говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве рассказали, что угрозы для жизни детей нет. Состояние 23 госпитализированных детей медики оценивают как легкое, остальные 15 учеников находятся в состоянии средней тяжести.-0-