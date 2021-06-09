В украинском аэропорту из-за сообщения о минировании эвакуировали пассажиров рейса из Тбилиси

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международном аэропорту "Борисполь" проверили и эвакуировали пассажиров самолета авиакомпании SkyUp Airlines, который прибыл 8 июня из Тбилиси. Об этом сообщает УКРИНФОРМ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Мы получили информацию о заминировании самолета, который осуществил рейс Тбилиси - Киев. Пассажиров проверили и эвакуировали", - заявили в SkyUp.

По информации пресс-службы, при осмотре самолета никаких опасных предметов не обнаружено.

Как сообщает украинский новостной интернет-ресурс "Фокус", пассажиров рейсового самолета выпускали по пять человек и тщательно досматривали. "Одного грузина после беседы с работниками аэропортовых служб и с силовиками куда-то увели", - заявил в комментарии журналистам один из пассажиров.

По данным "РБК Украина", по факту ложного минирования полиция возбудила дело. "Сейчас следователями проводится досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника", - сообщили в полиции.-0-