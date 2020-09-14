В украинском Никополе произошла стрельба, двое погибших

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Никополе (Днепропетровская область, Украина) произошла стрельба. В результате погибли два человека, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Как сообщается в официальном Facebook-аккаунте полиции Днепропетровской области, 14 сентября около 6.00 по местному времени неизвестный доставил в городскую больницу г. Никополя двоих мужчин со смертельными огнестрельными ранениями. Личности погибших установлены.

По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство по ч.2 п.1 ст.115 УК Украины.

Для задержания подозреваемого в убийстве в Днепропетровской области введена полицейская спецоперация. В Никополе объявлен план "Сирена".-0-