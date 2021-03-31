В украинском заповеднике "Аскания-Нова" снова погибли серые журавли

31 марта, Херсонская область /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области обнаружено более 60 мертвых журавлей.

Как сообщается на официальной страничке Facebook полиции Херсонской области, "полиция открыла еще одно уголовное производство по факту гибели краснокнижных птиц в заповеднике "Аскания-Нова".

Руководитель биосферного заповедника обратился в полицию с информацией, что на территории обнаружены трупы 61 птицы, занесенной в Красную книгу Украины. Информация подтвердилась. Несколько мертвых птиц будут отправлены на экспертизу.

Всего от руководства заповедника в полицию поступило 13 обращений об обнаружении мертвыми птиц разных видов, которые занесены в Красную книгу. Следователи расследуют шесть уголовных дел по фактам гибели краснокнижных птиц. Сейчас все производства объединены в одно, предусмотренное ч.2 ст.239 Уголовного кодекса Украины "Загрязнение или порча земель".

Сообщается, что из-за гибели птиц в январе - марте 2021 года решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций аграриям рекомендовали приостановить на три недели применение в 40-километровой зоне, прилегающей к биосферному заповеднику "Аскания-Нова", пестицидов группы родентициды, а также препаратов на основе бродифакума, используемых для борьбы с грызунами.

Депутаты-аграрии Херсонского облсовета не исключают, что причиной гибели птиц стало нарушение технологии внесения ядовитого препарата при проведении сельскохозяйственных работ или контрабандная партия, в которой превышена концентрация бродифакума.-0-