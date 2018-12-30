В Улан-Удэ при крушении вертолета погибли 4 человека

30 декабря, Улан-Удэ /БЕЛТА - ТАСС/. Четыре человека погибли в результате крушения сегодня вертолета Robinson в Улан-Удэ (Республика Бурятия), сообщает ТАСС.

Летательный аппарат потерпел крушение при взлете с частной вертолетной площадки в поселке Верхняя Березовка в пригороде города. Машина рухнула на территорию базы отдыха и загорелась. Пожар ликвидирован.

Причины крушения уточняются. На месте работают следственная группа СК РФ, Бурятская транспортная прокуратура и оперативная группа ЦУКС.-0-