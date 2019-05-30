В Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми, есть пострадавшие

30 мая, Улан-Удэ /БЕЛТА-ТАСС/. Ветер снес батут в центре Улан-Удэ (Республика Бурятия, РФ), пострадали пятеро детей, трое из них находятся в реанимации. Об этом сообщили ТАСС сегодня в Минздраве Бурятии.

Уточняется, что инцидент произошел на ул.Терешковой. "В лечебные учреждения доставлены пять детей в возрасте от четырех до шести лет. Трое из них в реанимации, состояние их оценивается как тяжелое", - сказал представитель министерства.-0-