В Ульяновске 7 человек отравились подсолнечным маслом, двое погибли

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ульяновске (Россия) два человека погибли после отравления подсолнечным маслом кустарного производства, еще пять человек госпитализированы с кровотечением, сообщает
По словам медиков, все пострадавшие употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя.
Как сообщил старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима, производитель масла, житель села Михайловское, также оказался в числе пострадавших. Семена ему привез знакомый из Самарской области.
Состояние пострадавших, среди которых двое детей, оценивается как удовлетворительное.
Следственное управление СКР по Ульяновской области проводит проверку в связи с инцидентом.-0-
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