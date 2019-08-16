В Ульяновске 7 человек отравились подсолнечным маслом, двое погибли

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ульяновске (Россия) два человека погибли после отравления подсолнечным маслом кустарного производства, еще пять человек госпитализированы с кровотечением, сообщает РБК .

По словам медиков, все пострадавшие употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя.

Как сообщил старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима, производитель масла, житель села Михайловское, также оказался в числе пострадавших. Семена ему привез знакомый из Самарской области.

Состояние пострадавших, среди которых двое детей, оценивается как удовлетворительное.

Следственное управление СКР по Ульяновской области проводит проверку в связи с инцидентом.-0-