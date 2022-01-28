В Ульяновской области при жесткой посадке Ми-8 погиб один человек

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 Минобороны России в Ульяновской области РФ, еще два члена экипажа пострадали, сообщает ТАСС.

"На борту находились три члена экипажа. Один из них скончался от травм, двое ранены", - сказал собеседник агентства в экстренных службах.

В Минобороны России заявили, что один из членов экипажа умер во время транспортировки. "По уточненной информации с места происшествия, все члены экипажа получили травмы различной степени тяжести. В ходе транспортировки членов экипажа один военнослужащий от полученных травм скончался", - сказали в ведомстве. По данным министерства, остальные члены экипажа вертолетом поисково-спасательной службы эвакуированы на ближайший аэродром для доставки в лечебное учреждение.

По данным Минобороны России, Ми-8 совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Дубки при выполнении планового полета. "По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность", - сказали в ведомстве.

Как уточнили ТАСС в экстренных службах, вертолет Ми-8 следовал с аэродрома Мулино в Ульяновск. "Предварительно установлено, что из-за технических проблем он жестко сел на лед реки Волги в 2-3 км от берега", - сообщили в экстренных службах. Воздушное судно под воду не ушло, находится на льду.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.-0-