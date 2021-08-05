В Узбекистане из-за пандемии экзамены в вузы проведут под открытым небом

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступительные тестовые экзамены в высшие учебные заведения Узбекистана из-за пандемии проводятся под открытым небом - на стадионах и в парках. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства высшего образования республики.

"Стартовавшие 5 августа вступительные экзамены в вузы республики, как и в прошлом году, проводятся на стадионах и в парках, под открытым небом с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований", - сказал представитель пресс-службы. В частности, в Ташкенте начавшиеся сегодня утром экзамены проводятся на стадионах Пахтакор и Бунедкор ("Строитель"), а также в парке Победы и в ботаническом саду.

Как сообщил Государственный центр тестирования, в нынешнем году документы в вузы подали примерно 950 тыс. абитуриентов, что на 535 тыс., или на 36,1% меньше, чем в 2020 году. В 2019 году студентами вузов хотели стать 1,006 млн юношей и девушек республики.

Сообщается также, что из 950 тыс. абитуриентов 804 660 объявили желание обучаться на узбекском, 109 232 - на русском, 31 462 - на каракалпакском и 2 857 - на других языках. При этом 479 627 человек подали документы на дневные, 435 995 - на заочные и 32 589 - на вечерние отделения вузов.

В соответствии с государственным заказом на 2021/2022 учебный год, студентами бакалавриата станут 157,7 тыс., а магистратуры 12,9 тыс. абитуриентов.

Ожидается, что, как и в прошлые годы, в районах проведения экзаменов не будет работать мобильная связь.-0-