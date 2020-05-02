В Узбекистане из-за прорыва дамбы затопило два поселка

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узбекистане из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище эвакуированы 11 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что дамбу прорвало рано утром. В результате дома в километре от водохранилища оказались под водой. На данный момент полностью затоплены два поселка.

По данным МЧС Узбекистана, вода затопила поселок Кургантепа в Сардобинском районе. Почти 11,5 тысяч жителей населенных пунктов Дустлик и Юртдош эвакуировали в Мирзаабадский район.-0-