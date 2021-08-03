В Узбекистане непривитых сотрудников могут отстранять от работы

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, позволяющий отстранять сотрудников, которые не прошли вакцинацию, сообщает агентство новостей Podrobno.uz.

Закон вступает в силу с 3 августа. Он предусматривает, что "в случае отказа работника от прохождения профилактической вакцинации, вводимой при наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний, работодатель вправе не допускать его к работе". При этом министр юстиции Русланбек Давлетов заявил, что работодатель может отстранить, а не выгнать с работы сотрудника за отказ от вакцинации.

В Узбекистане с 17 июля была введена обязательная вакцинация от СOVID-19 для некоторых категорий граждан. Это сотрудники медицинских и образовательных учреждений, транспортных компаний, торговых точек, госслужащие и ряд других.-0-