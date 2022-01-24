В Узбекистане отменили экспресс-тестирование на COVID-19 при въезде в страну

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальная комиссия по борьбе с распространением коронавируса в Узбекистане отменила обязательное экспресс-тестирование на наличие COVID-19 при въезде на территорию страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.

"Специальная республиканская комиссия приняла решение, в соответствии с которым с 25 января отменяется обязательное экспресс-тестирование на COVID-19 прибывающих в Узбекистан граждан", - говорится в сообщении.

С 15 января в связи со значительным ростом числа зараженных коронавирусом спецкомиссия ужесточила правила въезда в республику. Все прибывающие в Узбекистан должны были иметь справку об отрицательном ПЦР-тесте, сданном не более чем за 48 часов до прибытия, а также уже в международных аэропортах, на вокзалах и в контрольно-пропускных пунктах на границе проходить обязательное экспресс-тестирование на коронавирус.

Введение обязательного экспресс-тестирования привело к огромным очередям и обоснованному недовольству пассажиров, которые стали массово жаловаться на недостаточное количество мест для взятия анализов. Пассажиры также опасаются, что скопления людей в закрытых помещениях приведет к еще большему распространению инфекции.-0-