В Узбекистане построят самый высокий небоскреб в Центральной Азии

5 июля, Ташкент /Корр. БЕЛТА/. В Ташкенте (Узбекистан) построят самый высокий небоскреб в Центральной Азии, сообщает информационное агентство УзА.
Небоскреб высотой более 215 м будет построен на территории международного делового центра Tashkent City.
Проект 50-этажного здания реализует турецкая компания Ozguven при финансовой поддержке отечественной компании Murad Buildings. Стоимость проекта оценивается в $150 млн.
Церемония презентации проекта прошла сегодня в Ташкенте. Официальное название первого небоскреба в Узбекистане будет объявлено после 15 августа.
В настоящий момент самой высокой постройкой в регионе считается 201-метровый небоскреб в столице Казахстана Нур-Султане. -0-
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