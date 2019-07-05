В Узбекистане построят самый высокий небоскреб в Центральной Азии

5 июля, Ташкент /Корр. БЕЛТА/. В Ташкенте (Узбекистан) построят самый высокий небоскреб в Центральной Азии, сообщает информационное агентство УзА.

Небоскреб высотой более 215 м будет построен на территории международного делового центра Tashkent City.

Проект 50-этажного здания реализует турецкая компания Ozguven при финансовой поддержке отечественной компании Murad Buildings. Стоимость проекта оценивается в $150 млн.

Церемония презентации проекта прошла сегодня в Ташкенте. Официальное название первого небоскреба в Узбекистане будет объявлено после 15 августа.

В настоящий момент самой высокой постройкой в регионе считается 201-метровый небоскреб в столице Казахстана Нур-Султане. -0-