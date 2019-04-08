В Узбекистане прогремел взрыв в жилом доме

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел в одном из жилых домов города Термез Сурхандарьинской области Узбекистана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления внутренних дел области.

По имеющимся сведениям, взрыв произошел в подвальном помещении. В результате происшествия погибли два человека, о пострадавших пока ничего не сообщается.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причину инцидента.-0-