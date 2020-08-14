14 августа, Ташкент /БЕЛТА - УЗА/. В Узбекистане с 15 августа возобновляется местное авиа- и железнодорожное сообщение.

Как сообщили в информационной службе Министерства транспорта, рейсы на внутренних железнодорожных направлениях будут возобновлять поэтапно. Изначально скоростной поезд "Afrosiyob" будет осуществлять два пассажирских рейса по маршруту "Ташкент - Самарканд - Бухара - Ташкент", один - по маршруту "Ташкент - Самарканд - Карши - Кашкент", а также два - по маршруту "Ташкент - Андижан - Ташкент".

Отмечается, что пассажиры смогут приобрести билеты как в кассах железнодорожного вокзала, так и онлайн.

С 15 августа частично возобновляются внутренние перелеты. Uzbekistan Airways начнет выполнять рейсы "Ташкент - Нукус - Ташкент", "Ташкент – Ургенч - Ташкент" три раза в неделю, "Ташкент - Термез - Ташкент" два раза в неделю.-0-