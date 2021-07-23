В Узбекистане стартует президентская кампания

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня, 23 июля, будет дан старт кампании по выборам президента Республики Узбекистан. В этот же день состоится и официальное открытие пресс-центра ЦИК, сообщает новостной сайт Kun.uz.

Выборы президента страны состоятся 24 октября 2021 года.

В начале июня лидер партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров сообщил, что планирует объявить о выдвижении своей кандидатуры в президенты. Кроме того, ожидается, что на осенних выборах кандидатами станут также председатель СДП "Адолат" Бахром Абдухалимов, председатель Народно-демократической партии Улугбек Иноятов и председатель Экологической партии Нарзулло Обломурадов.-0-