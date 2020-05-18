В Узбекистане возобновлено внутреннее авиа- и железнодорожное сообщение

18 мая, Минск /БЕЛТА - УЗА/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев дал поручение восстановить 18 мая транспортное сообщение между Ташкентом и Республикой Каракалпакстан, а также областями, но при строгом соблюдении требований карантина.

Специальная республиканская комиссия установила временный порядок для железнодорожных и авиасообщений на местных направлениях. С 18 мая возобновляют рейсы из Ташкента в Нукус, Ургенч, Термез и движение поездов в Самарканд, Навои, Бухару, Карши и Ферганскую долину. Также утром 18 мая из Ташкента в Бухару отправился скоростной поезд Afrosiyob.

Все пассажиры поездов должны иметь справку, что сдали тест на коронавирус не более чем за 120 часов с отрицательным результатом. При входе в поезд и на территорию вокзала пассажиры обязательно должны быть в защитных масках и одноразовых перчатках. В вагонах размещают с соблюдением дистанции. Такие же требования предъявляются и к пассажирам самолетов.

По последним данным, в Узбекистане подтверждено 2 753 случаев COVID-19, выздоровели 2 247 человек, 12 скончались.-0-