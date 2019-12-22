В Узбекистане завершилось голосование на парламентских выборах

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узбекистане закрылись избирательные участки для голосования на выборах в Законодательную палату Олий мажлиса (нижнюю палату парламента) Узбекистана, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК Узбекистана. По предварительным данным ЦИК, итоговая явка избирателей составила 71,1%.

В единый электронный список избирателей Узбекистана включены более 20,5 млн граждан, имеющих право на участие в выборах. В их числе - около 1,7 млн избирателей за рубежом.

Выборы прошли по мажоритарной системе. Граждане страны выбирали 150 депутатов из 744 кандидатов. Каждая из пяти зарегистрированных в Узбекистане партий выдвинула по одному кандидату в каждом избирательном округе, однако шестеро сняли свои кандидатуры. Для победы кандидатам в депутаты необходимо набрать более 50% голосов. В выборах участвуют пять политических партий - Либерально-демократическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия.-0-