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В Валенсии загорелся крупнейший океанариум Европы

В мире 10.07.2019 | 00:30
Фото Twitter
Фото Twitter

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В испанской Валенсии загорелся крупнейший океанариум Европы. Из комплекса эвакуировали почти две тысячи человек, сообщает "МИР 24".

Спасатели сообщают, что обошлось без пострадавших. Над Городом искусств и наук – знаменитым архитектурным комплексом Испании – поднимается огромный столб дыма. О сумме ущерба не сообщается.

В океанариуме Валенсии содержатся более 500 морских обитателей - акулы, дельфины, моржи, тюлени и скаты.-0-

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Теги
Испания, пожар
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