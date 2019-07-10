В Валенсии загорелся крупнейший океанариум Европы

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В испанской Валенсии загорелся крупнейший океанариум Европы. Из комплекса эвакуировали почти две тысячи человек, сообщает "МИР 24" .

Спасатели сообщают, что обошлось без пострадавших. Над Городом искусств и наук – знаменитым архитектурным комплексом Испании – поднимается огромный столб дыма. О сумме ущерба не сообщается.

В океанариуме Валенсии содержатся более 500 морских обитателей - акулы, дельфины, моржи, тюлени и скаты.-0-