В Валенсии загорелся крупнейший океанариум Европы

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В испанской Валенсии загорелся крупнейший океанариум Европы. Из комплекса эвакуировали почти две тысячи человек, сообщает
Спасатели сообщают, что обошлось без пострадавших. Над Городом искусств и наук – знаменитым архитектурным комплексом Испании – поднимается огромный столб дыма. О сумме ущерба не сообщается.
В океанариуме Валенсии содержатся более 500 морских обитателей - акулы, дельфины, моржи, тюлени и скаты.-0-
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