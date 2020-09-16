В Варшаве аграрии вышли на акцию против нового закона о защите животных

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители агропромышленного комплекса и меховой промышленности вышли на акцию протеста в Варшаве. Они выступают против нового законопроекта о защите животных, сообщает польская радиостанция Radio ZET.

Протестующие утром 16 сентября собрались у штаб-квартиры партии "Закон и справедливость" (ЗиС), которая подготовила законопроект. Затем они отправились к зданию парламента, где депутаты во второй половине дня должны начать рассмотрение документа.

Законопроект включает в том числе запрет на разведение пушных зверей, использование животных в развлекательных и зрелищных целях, ритуальный убой. Новый закон также запрещает держать домашних животных на постоянной привязи и использовать шипованные ошейники. В случае временного размещения животного на привязи длина поводка или цепи должна быть не менее 6 м, а площадь помещения или территории для расположения должна составлять не менее 20 кв.м.

В проект также включено положение об учреждении Совета по делам животных. В него войдут представители ассоциаций защиты животных, приютов, научных учреждений, ветеринары и заводчики. Орган должен будет подавать годовые отчеты о благополучии животных.

Протестующие считают, что новые правила будут вредны для сельского хозяйства, окажут негативное влияние на фермы и ухудшат финансовое положение фермеров и их семей.-0-