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26 октября 2020, 10:13

В Варшаве антиковидные протесты обернулись столкновением с полицией, задержаны 278 человек

Скриншот из видео Euronews
Скриншот из видео Euronews
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26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Варшаве в выходные прошла массовая акция против карантинных ограничений, которая обернулась столкновениями между полицией и протестующими, сообщает Euronews.

В демонстрации приняли участие представители самых разных слоев общества - от футбольных фанатов до предпринимателей. Они воспринимают запреты в рамках борьбы с пандемией как грубое нарушение фундаментальных прав граждан и удар по малому и среднему бизнесу. Среди протестующих в Варшаве оказалось немало тех, кто не доверяет информации об опасности COVID-19.

Как сообщает польский информационный портал радио RMF FM, в результате столкновений четыре сотрудника полиции пострадали. Также известно, что 278 человек задержаны. "Полицейские идентифицировали более 1100 человек. Оштрафовано более 120 человек", - сообщили в полиции. Еще около 350 запросов о наказании направлено в суд.

Отмечается, что среди задержанных есть иностранцы, некоторые находились в состоянии алкогольного опьянения. "Вчера было арестовано столько людей, что в полицейских изоляторах Варшавы не было места", - отметили в полиции.

Пресс-секретарь Главного управления полиции Варшавы Сильвестр Марчак сообщил, что в сотрудников полиции бросали камни, стеклянные бутылки и петарды. Ведется уголовное преследование в связи с хулиганскими действиями, нарушением неприкосновенности сотрудников полиции, оскорблением государственного герба, нападениями на журналистов.

Польша, как и другие страны Европы, переживает подъем заболеваемости COVID-19. Ежедневно польский Минздрав регистрирует более 13 тыс. новых случаев заболевания. Ранее правительство объявило о необходимости введения новых ограничений для сдерживания коронавирусной пандемии. Речь идет о закрытии ресторанов и о запрете собраний численностью более 5 человек.

За время пандемии в Польше подтверждены более 220 тыс. случаев заражения коронавирусом. В числе инфицированных оказался и президент страны Анджей Дуда. Его пресс-служба отмечает, что глава государства при этом чувствует себя хорошо.-0-

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